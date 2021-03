Genoa, La Gazzetta dello Sport: "Somiglia un po' a Vieri. Scamacca da Nazionale"

Dopo la doppietta realizzata venerdì sera contro il Parma, decisiva per il successo in trasferta del Genoa, Gianluca Scamacca ha tirato l'attenzione su di sé, com'era già capitato in passato. La Gazzetta dello Sport propone un paragone importante in prima pagina, dando spazio al classe '99 in taglio alto: "Somiglia un po' a Vieri. Scamacca da Nazionale".