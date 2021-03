Genoa, Marroccu a Tuttosport: "La vittoria col Parma uno snodo determinante per la salvezza"

vedi letture

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, intervistato in esclusiva da Tuttosport ha parlato della vittoria del Grifone sul Parma: "Nell'arco del campionato ci sono dei bivi che determinano il buon esito di un progetto. La vittoria di Parma può considerarsi uno di quegli snodi determinanti. Vivere la sosta con la consapevolezza e la gioia del risultato positivo è sempre una grandissima cosa che aiuta la squadra a lavorare bene. Fa parte di quei segnali che possono segnare una stagione". E sulla salvezza: "La penso come Ballardini che predica calma e vede il traguardo lontano. Sotto di noi abbiamo formazioni di livello per blasone e qualità della rose. Tutte squadre che non era preventivabile che fossero dietro. Poi questa è una stagione segnata dal Covid, può succedere ancora di tutto. Penso ad esempio al Benevento che va a vincere in casa della Juve. La squadra deve continuare a ragionare come noi: in queste dieci partite serviranno umiltà e grande attenzione".