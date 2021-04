Genoa, passo avanti con la Fiorentina. Il Secolo XIX: "Ma i rossoblù reclamano un rigore"

Un altro passo verso la salvezza per il Genoa, che però - sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX - esce con più di qualche rimpianto da Marassi dopo il pareggio con la Fiorentina. Il Grifone non ha saputo sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione comminata a Ribery in chiusura di primo tempo, ma soprattutto recrimina per un'entrata scomposta di Eysseric ai danni di Zappacosta nell'area viola non sanzionata da Maresca.