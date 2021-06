Gioco e gol per l'Italia. Il QS: "Mancini ha scelto la squadra che affronterà la Turchia"

vedi letture

Il QS analizza l'Italia di Mancini vista ieri sera, scrivendo che la formazione azzurre non fa bollicine, non rischia mai, non prende gol neanche stavolta e ha voglia di divertirsi. A giudicare dal minutaggio concesso dal ct, la squadra titolare vista ieri sera sarà anche quella che debutterà tra sei giorni contro la Turchia all'Europeo. Poi c'è anche la sorpresa Giacomo Raspadori: il ragazzo ha risposto con un paio di belle giocate di prima, come se fosse nel gruppo da sempre. Non ha sofferto le troppe attenzioni calate su di lui negli ultimi giorni e se sarà la sorpresa si scoprirà presto.