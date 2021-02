Corriere del Mezzogiorno: "Juve, Europa e squadra stanca arbitri del destino di Gattuso"

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio alla sfida tra Napoli e Juve ma soprattutto al futuro di Rino Gattuso. "Juve, Europa e squadra stanca arbitri del destino di Gattuso" scrive il quotidiano. Se svolta dovrà essere sarà dopo la gara di domani con la Juve o giovedì dopo la sfida con il Granada ma non è da escludere nemmeno la conferma di Gattuso con cambio in panchina solo a fine stagione perché evidentemente ADL non ha ancora trovato l'uomo capace di dargli garanzie. In casa Napoli però non si riesce a spazzare via la negatività che ormai aleggia nell'ambiente sportivo, a far finta che non esistano rapporti tesi tra staff tecnico e staff societario. In queste condizioni, con un allenatore a tempo ed è il capitano sfiduciato di una nave che ha preso una brutta rotta, può ancora dare qualcosa? Del resto il Napoli è una squadra 'vecchia', e non solo anagraficamente. Eì la squadra di Sarri, almeno nella spina dorsale, che non ha più voglia, né entusiasmo. Ogni riflessione però deve tener conto anche del fatto che a venir meno siano stati giocatori sui quali il tecnico aveva invece fatto affidamento.