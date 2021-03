Corriere della Sera: "Cambia il calcio in tv: la serie A passa a Dazn"

"Cambia il calcio in tv: la serie A passa a Dazn". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere della Sera che sottolinea la notizia arrivata nella giornata di ieri sul passaggio dei diritti tv della Serie A a Dazn. "Calcio in tv, è rivoluzione" scrive il quotidiano. E poi prosegue: "Dazn trasmetterà le partite della serie A per i prossimi tre anni. Sette gare per ogni giornata di campionato in streaming, e tre partite in co-esclusiva. Il tifoso non pagherà più il doppio canone. La Champions resta a Sky".