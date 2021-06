Corriere della Sera: "Dentro o fuori per l’Italia contro l’Austria"

Crederci per volare, scrive il Corriere della Sera. L'idea meravigliosa nella testa degli uomini di Mancini? Diventare la scheggia impazzita di questo folle Europeo itinerante e provare a riprendersi quello che ci spetta per storia e tradizione. Anche se adesso per l'Italia inizia un altro Europeo. Basta un errore per andare in confusione e tornare a casa. Negli eventuali quarti a Monaco di Baviera ci aspetterebbe uno tra Lukaku e Ronaldo e in semifinale la Francia campione del mondo o la Spagna. Mancini ha chiesto all’Italia di non snaturarsi e di giocare con lo stesso spirito e nello stesso modo. La formazione ricalcherà quella che asfaltato prima la Turchia e poi la Svizzera: mancherà Chiellini, che verrà sostituito da Acerbi; Verratti a fianco di Jorginho è l’inno al doppio play.