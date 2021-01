Corriere della Sera: "I quattro giorni dell'Inter. A Firenze con Eriksen playmaker"

vedi letture

"La testa a Firenze ma il cuore è già oltre, perché domenica sera a San Siro contro la Juventus l'Inter, che ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite di campionato, non può fallire". A scriverlo è il Corriere della Sera, che osserva come l'ottavo di finale contro la Fiorentina sia per i nerazzurri "una complicazione", "un brutto scherzo del calendario", che di certo non ha aiutato Conte concentrando appuntamenti delicati a distanza ravvicinata: la Roma, i viola e poi la Juve nel giro di una sola settimana.

C'è grande curiosità attorno ad Eriksen, che verrà provato nel ruolo di play: "Può capitare a qualsiasi giocatore di vivere un momento di difficoltà - ha detto ieri Conte -, ma serve il carattere per uscirne". Ranocchia guiderà la difesa, Gagliardini darà forza al centrocampo, Sanchez aiuterà Lautaro. "Gennaio - prosegue il quotidiano - negli ultimi anni si è trasformato nella tomba delle ambizioni nerazzurre e Conte non vuole che succeda anche stavolta". L'obiettivo è uno soltanto: vincere, per poi lanciarsi sulla sfida di domenica. "Una stagione in quattro giorni", chiosa il Corriere.