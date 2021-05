Corriere della Sera: "Il ritorno di Mourinho, ma il leader è Antonio"

"Il ritorno di Mourinho, ma il leader è Antonio". Questo il titolo che è possibile trovare nel taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera in riferimento al duello della prossima stagione tra Conte e Mourinho. Il quotidiano, mettendo a confronto, i due allenatori scrive che in questo momento il numero uno nel borsino tecnici è oggettivamente Conte che, come Mourinho, è un personaggio divisivo. Mentre l'arrivo del portoghese in Italia è ovviamente una buona notizia per il calcio italiano, uscito a pezzi dalle Coppe europee, ma sicuramente, sottolinea il quotidiano, non sarà lui il migliore allenatore.