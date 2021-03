Corriere della Sera: "Italia, Mancini non può essere contento dopo il calo del secondo tempo"

"Italia, Mancini non può essere contento dopo il calo del secondo tempo". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza nell'edizione odierna sulla Nazionale. Il calo dell'attenzione è netto, ma non è facile riaccendere subito la luce in una stagione del genere. Nella ripresa i giocatori arrivavano spesso secondi sul pallone dietro anche agli irlandesi che hanno avuto opportunità per riaprire la sfida. L'Italia ha finito con il fiatone, ma ciò che contava era vincere anche per scacciare i vecchi fantasmi.