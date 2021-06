Corriere della Sera: "Italia, vista su Londra. Con la Svizzera match ball per gli azzurri"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto della situazione sull'Italia. Gli azzurri hanno oggi la possibilità di qualificarsi vincendo contro la Svizzera all'Olimpico e, se il Galles non dovesse vincere, sarebbero anche certi del primo posto. Petkovic vuole stupire Mancini e la nostra Nazionale, ma è davanti ad una sorta di ultima spiaggia. Negli ultimi tre tornei gli elvetici hanno sempre superato la prima fase, mentre due successi di fila all'esordio per l'Italia sono arrivati solo nel 2000 e nel 2016. Infine, c'è da considerare il fatto che la Svizzera ha un giorno in meno di riposo ed ha giocato a Baku, non certo una situazione invidiabile. La vittoria sarebbe davvero troppo importante perché consentirebbe di preparare il primo incrocio da dentro o fuori in 12 giorni.