Corriere della Sera: "Juve, Pirlo punta su sé stesso. Sono i giorni dell'orgoglio"

vedi letture

Sono "i giorni dell'orgoglio" per Andrea Pirlo, con due trofei sulla scrivania e una qualificazione alla Champions ancora possibile. A scriverlo è il Corriere della Sera, che evidenzia come il tecnico abbia dovuto dribblare tante difficoltà, dentro e fuori dal campo, non sempre riuscendoci. Adesso c'è in ballo l'obiettivo più importante, una partita da cinquanta milioni (tanto vale l'accesso alla competizione più ambita). L'allenatore bianconero ha ancora un anno di contratto, e sostiene di aver ritrovato la sua squadra già da diverse settimane: lo schiaffo contro il Milan, in questo senso, ha aiutato, ma non può essere l'unico metodo per rivedere la vecchia Juve, osserva il quotidiano.