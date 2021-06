Corriere della Sera: "La Juve paga Sarri per liberarsi e lo spinge verso la Lazio"

"La Juve paga Sarri per liberarsi e lo spinge verso la Lazio", titola stamane il Corriere della Sera. L'Inter strappa Inzaghi con un ingaggio quasi doppio? E allora Lotito offre 3 milioni netti a stagione a Sarri, un milione in più di quanto offerto ad Inzaghi. E Sarri è quasi convinto a ripartire da Roma, non la metà giallorossa che lo ha sedotto e abbandonato, ma quella biancoceleste. E ad avvicinare le parti ci ha pensato la Juventus, con una buonuscita da 2.5 milioni per Sarri, o meglio una penale per non avere rinnovato il contratto. E ora Sarri è libero di firmare con chi vuole.