Corriere della Sera: "La Lazio ci prova, il Torino resiste e resta in serie A"

"La Lazio ci prova, il Torino resiste e resta in serie A", scrive stamane il Corriere della Sera. A cinque minuti dalla fine Immobile spedisce sul palo un rigore. In pieno recupero Lazzari centra il legno di testa. Trema fino all'ultimo il Torino, ma da ieri è salvo. Esce triste Simone Inzaghi, in B ci va il Benevento di suo fratello Pippo. E domenica i campani faranno vista proprio al Torino, in quello che poteva essere un vero e proprio spareggio. Missione compiuta per Nicola, subentrato a Giampaolo a gennaio. 23 punti in 19 gare. Ma la pratica Nicola andrà analizzata attentamente nei prossimi giorni in casa granata, anche perché la rosa del Torino poco centrava con le posizioni di classifica in cui è stata quest'anno.