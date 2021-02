Corriere della Sera: "Milan, pari con beffa. Con l'Inter servirà molto di più"

Il Corriere della Sera, riferendosi al Milan riacciuffato al 93' dalla Stella Rossa, scrive che ora i rossoneri sono obbligati a giocare una partita vera giovedì a San Siro, in occasioni del ritorno dei sedicesimi. Non ci voleva. Il quotidiano definisce i rossoneri riservisti "poco convincenti": si riferisce ad esempio a Meité e Mandzukic. Occasione sprecata in particolare per il vice Ibra, apparso ancora giù di condizione. Pioli si dice rammaricato, concludendo che però può andar bene così. Sa però anche lui che con l'Inter servirà di più.