Corriere della Sera. Pirlo minimizza l'incontro segreto Agnelli-Allegri: "Solo amicizia"

Il Corriere della Sera evidenzia come questo Juventus-Napoli in caso di sconfitta-bis, dopo quella in Campania, possa complicare ulteriormente la stagione bianconera. Per la prima volta dopo una sconfitta, a Benevento, la Signora non ha risposto con una vittoria, bensì un pareggio strappato nel finale grazie a Ronaldo. "Il primo ad aver sbagliato sono io": per la prima volta Pirlo ha fatto autocritica. Magari adesso che il ritorno è una minaccia più che concreta, le cose andranno meglio. Nel frattempo la toppa sembra peggiore del buco: "L'incontro Agnelli-Allegri? Sono stato avvertito dal presidente, è stato un incontro tra amici", ha spiegato Pirlo che, nonostante la lista degli alibi sia lunga, sa bene che quella dei bonus è finita.