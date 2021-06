Corriere dello Sport: "A Roma clima da notti magiche. Timori sul numero reale di tifosi turchi"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Nazionale. Erano 5 anni che non si avvertivano certe emozioni. A Roma si respira un clima da "notti magiche" con tanta voglia di gridare l'inno di Mameli per tutto il Paese. All'Olimpico ci saranno 15.498 persone di cui 1.200 attese dalla Turchia (ma il presentimento è che possano essercene molte di più perché non c'è certezza sui biglietti venduti). Prima della gara ci sarà una festa di colori e musica che celebrerà l'unicità del calcio europeo con una metafora: ognuna delle 24 nazionali rappresenta una tradizione di eccellenza, ma solo quando tutte le culture si uniscono si sprigiona la magia. Infine, alla cerimonia trasmessa in mondovisione, parteciperà anche il presidente della Repubblica e la Polizia di Stato con la sua banda musicale.