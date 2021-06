Corriere dello Sport: "Cellino infuriato col Milan. E ora cerca altre soluzioni"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si sofferma sul caso Tonali: "Cellino infuriato col Milan. E ora cerca altre soluzioni". E' scaduta la deadline per il riscatto del centrocampista che ora è, a tutti gli effetti, un giocatore del Brescia. Si tratta di capire se Cellino vorrà sedersi nuovamente a un tavolo con il Milan o se batterà altre piste (ha fatto capire di avere in mano delle alternative). Il presidente del Brescia sarebbe andato su tutte le furie una volta capito che il Milan non avrebbe riscattato Tonali alle cifre pattuite la scorsa settimana. All'interno della dirigenza sembra esserci divisione, con la proprietà poco propensa a investire la cifra richiesta dal Brescia per Tonali, mentre Maldini ha promesso al giocatore che sarebbe stato riscattato. Lo stesso giocatore proverà a forzare la mano per rimanere al Milan, dall'entourage filtra fiducia.