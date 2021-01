Corriere dello Sport: "Conte ha ragione. Il gap c'è, ma a favore dell'Inter"

"Conte ha ragione. Il gap c'è, ma a favore dell'Inter", titola stamane il Corriere dello Sport. Dopo la vittoria di ieri sera i nerazzurri hanno sette punti di vantaggio sui bianconeri, che, con una partita da recuperare, non sono fuori dalla corsa Scudetto, ma non possono più sbagliare. E' stata una grande notte per il tecnico di Lecce, che, dopo 4 sconfitte, ha battuto per la prima volta la sua ex formazione e grazie a questo successo è andato a dormire al primo posto. Affermazione limpida, netta, con la Juve domata. Era arrivata a San Siro reduce da quattro successi di fila, tra campionato e Coppa, ed è andata al tappeto quasi senza rendersi pericolosa. Hanno pesato le assenze di Alex Sandro, Cuadrato, De Ligt e Dybala, ma i bianconeri, poveri in mezzo, non hanno nemmeno avuto la rabbia e l'intensità per provare a ribaltare la sfida.