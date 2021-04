Corriere dello Sport: "CR7 si inchina al Parma ma i difensori salvano la Juventus"

Il Corriere dello Sport analizza la prestazione della Juve e in particolare di Ronaldo: "CR7 si inchina al Parma ma i difensori salvano la Juventus" il commento del quotidiano. La Juve ha vinto per 3-1 con i gol dei difensori. Doppietta di Alex Sandro e rete di De Ligt. Cristiano Ronaldo ancora una volta non pervenuto, nervoso e ammonito. Male anche Dybala. Sono comunque tre punti importanti in chiave Champions e ora Pirlo è più sereno nel duello superleghista con il Milan. La Juve stava giocando la solita partita confusa con Arthur troppo lento nel costruire l'azione. Poi la punizione di Brugman che ha sfruttato ancora una volta una barriera bianconera, con Ronaldo in particolare, non perfetta. Poi la rimonta con i difensori che hanno salvato la Vecchia Signora.