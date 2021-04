Corriere dello Sport: "Due positivi nella Juve come nel Napoli ad ottobre. Ma si è giocato"

vedi letture

"Due positivi nella Juve come nel Napoli ad ottobre. Ma si è giocato" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. La situazione era completamente diversa e come tale è stata gestita ma alla fine la Juve è scesa in campo avendo in squadra 2 positivi, esattamente gli stessi presenti nella rosa di Gattuso a ottobre. Sei mesi e tre giorni dopo questo è stato l'ultimo brivido sulla 'gara maledetta'. La situazione comunque è stata monitorata e verrà monitorata ancora nei prossimi giorni dalla Asl di Torino.