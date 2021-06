Corriere dello Sport: "Elogio di Kjaer, capitan universo e simbolo del torneo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a Simon Kjaer. Il difensore del Milan ha dimostrato di essere un capitano vero con coraggio e lucidità visto che ha colto per primo la drammaticità dell'evento, correndo verso l'amico fraterno ed a compiere le manovre in attesa dei soccorsi, mettendolo di lato e togliendogli la lingua che serrava in gola pericolosamente. Ha poi chiamato a raccolta la sua Nazionale per far rispettare la privacy dello stesso Eriksen. Poi la fronte contro fronte con la moglie del 10 danese, per imprimerle una forza ciclopica in un momento drammatico. Kjaer è diventato così il capitano anche del Milan e del calcio italiano, riconciliando una generazione con il mondo che rischiava di precipitare nella tragedia e nello smarrimento.