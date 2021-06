Corriere dello Sport: "Eriksen a rischio, l'Inter pensa a Kovacic e Van de Beek"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si interroga sul possibile sostituto in casa Inter di Christian Eriksen. Appurato che Sensi non è affidabile a causa dei troppi infortuni, i nerazzurri stanno pensando a Kovacic e Van de Beek visto che entrambi i giocatori non sono delle prime scelte, rispettivamente nel Chelsea e nel Manchester United. Il croato potrebbe arrivare in prestito e la stessa formula potrebbe essere adottata per l'olandese con i Red Devils che vogliono rilanciare dopo i 40 milioni spesi l'estate scorsa. Altri nomi sul tavolo sono quelli di Ceballos e Odegaard, mentre è arrivata una telefonata esplorativa di Stipcic, l'agente di Calhanoglu.