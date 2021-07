Corriere dello Sport: "Inter, 11 giocatori ancora da cedere. Ok minusvalenze, basta che entri liquidità"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter. La rosa è già stata sfoltita con 10 partenze, ma ce ne sono altri 11 da sistemare. Non è dunque semplice piazzare 21 calciatori per Marotta, Ausilio e Baccin, ma l'obiettivo finale di chiudere in attivo di 80 milioni nel bilancio tra acquisti e cessione, nonché sforbiciata al monte ingaggi almeno del 15%, è da raggiungere. Cedere un top ha aiutato molto, ma non basta. Altri due in bilico sono Vidal e Sanchez. Il centrocampista guadagna 6 milioni, ma è difficile trovare un acquirente per lui, mentre l'attaccante è quasi nelle stesse condizioni, ma gode della stima di Inzaghi. L'Inter ha bisogno di denaro in entrata e per questo vengono accettate anche le minusvalenze, approfittando di un FPF meno vincolante. L'esempio più eclatante è Nainggolan: si può accettare che il Cagliari paghi poco o nulla per il cartellino, ma al belga non può andare una buonuscita.