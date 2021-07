Corriere dello Sport: "Inter-Raspadori, Marotta ha un piano per bruciare i concorrenti"

L'Inter vuole Giacomo Raspadori ed il dialogo con il Sassuolo va avanti. Il Corriere dello Sport evidenzia come nell'hotel dove è stato aperto il calciomercato mercoledì, Marotta e Ausilio abbiano parlato molto con Carnevali per avere un canale preferenziale e bruciale la concorrenza anche a costo di lasciare un anno in Emilia. Ai neroverdi piacciono Satriano, Oristanio e Casadei, ma è stato proposto Vanheusden, riacquistato dallo Standard Liegi. Il Sassuolo può essere interessato e potrebbe aprire la strada per l'arrivo di Raspadori che rappresenterà una priorità solo nel momento in cui Lautaro Martinez manifesterà di voler andare via. Ancora non è successo, ma non ha neanche rinnovato.