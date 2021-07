Corriere dello Sport: "Italia, è il momento della verità. Oggi sapremo quanto valiamo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul momento che sta vivendo la Nazionale che oggi affronterà il Belgio. L'Italia è organizzata, fa sistema, trasmette allegria e gioca la sua partita. La Lega dei club ha comunicato di rifiutare la soluzione gradita a DAZN dello spezzatino ed in più non vogliono capire che la gente ha bisogno di avvicinarsi di nuovo al calcio, quello vero. La semifinale sarebbe strepitosa, ma Mancini, solo oggi saprà quanto valiamo dal punto di vista della personalità e solidità. Il Belgio è al primo posto nel ranking, ma non ha mai vinto niente, mentre l'Italia è divertente e gioca a pallone.