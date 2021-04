Corriere dello Sport: "Juve, il futuro nelle mani di Elkann. Ancora voci su un nuovo socio"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus. John Elkann mercoledì si è recato in visita al centro sportivo del club bianconero ed il gesto assume un significato importante visto che c'è da ottenere la Champions League per salvare la stagione: è il momento di fare quadrato. Il futuro di Pirlo è in bilico ed i risultati daranno risposte. In società, sempre vive le voci su un nuovo socio, un fondo di private equity. Sarà Elkann a dover disegnare la Juventus del domani ed una data fondamentale è il 27 maggio con l'assemblea dei soci Exor. Potrebbe essere l'alba di una nuova era.