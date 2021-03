Corriere dello Sport: "La Fiorentina con Bonaventura per un finale da salvezza"

Come scrive il Corriere dello Sport, Giacomo Bonaventura proprio all'andata col Genoa aveva segnato un gol poi annullato per un precedente fallo da parte dello stesso. Sabato vorrà così riprendersi tutto, compreso il ruolo di goleador. Al di là della rete annullata, quella gara è stato uno spartiacque, ha fatto vedere il vero volto del centrocampista, rimasto quasi nascosto fin lì. E ora serve un altro salto di qualità, anche se l'ex Milan a livello di prestazioni in viola non ha praticamente mai tradito.