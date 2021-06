Corriere dello Sport: "Lautaro in bilico, l'Inter reagisce e pensa a Raspadori"

Il mercato dell'Inter sarà acceso dalle cessioni e, come riporta in edicola il Corriere dello Sport, le dichiarazioni di Camano, agente di Lautaro Martinez, sul futuro del Toro lo pongono più che mai in bilico con i nerazzurri che si attrezzano per individuare sostituti in anticipo. Marotta e Ausilio stanno esplorando il mercato ed un nome che intriga è quello di Giacomo Raspadori, paragonabile all'argentino perché i suoi primi colpi li ha fatti vedere in Serie A, proprio come il classe '97 che si è affermato dopo un exploit in Argentina. In calo invece la candidatura di Muriel, mentre Sanchez potrebbe essere rivalutato come 'rete' di sicurezza per Raspadori.