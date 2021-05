Corriere dello Sport: "Lazio, Sarri avanza e spazza il casting. L'ex Juve è la prima scelta"

"Lazio, Sarri avanza e spazza il casting. L'ex Juve è la prima scelta", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Sarri è la prima scelta di Lotito, non solo una tentazione. Contatti avviati venerdì sera con l'agente Ramadani: prospettati i movimenti di mercato e presentato un contratto, forse biennale. Mancano intesa e certezze, ma forse non è più un sogno immaginarlo con la tuta biancoceleste. Sarebbe la risposta più convincente all'addio di Inzaghi e all'arrivo a Roma di Mourinho. Lotito potrà compiere uno sforzo ma non metterà a rischio i conti della Lazio. E anche all'interno dello spogliatoio il nome trova riscontri positivi: Immobile spinge per un big, un tecnico di prima fascia e di personalità: ok per Sarri, ma sarebbe colpito anche dall'idea Mihajlovic. E poi ieri alla lista si è aggiunto il nome di Alessandro Nesta. Suggestivo per il suo passato biancoceleste, ma una scommessa. Però anche Inzaghi lo era nel 2016...