Corriere dello Sport: "Lazio-Torino non finisce più. Lotito pronto a denunciare Cairo"

Non si placano i veleni dopo il recupero di martedì tra Lazio e Torino. Nelle prossime ore - scrive oggi il Corriere dello Sport - la Procura Federale dovrebbe aprire un fascicolo sullo "show interpretato da Cairo in tribuna autorità quando Fabbri ha fischiato la fine della partita". Il patron granata, come riferito dal messaggio social di Immobile (cui l'editore ha prontamente replicato), avrebbe accusato il centravanti biancoceleste di aver giocato "con il sangue agli occhi" e di essere sceso in campo nel match d'andata positivo al Covid. Gli ispettori federali erano presenti nello spogliatoio, e hanno preso nota. La Lazio ha risposto ieri all'ora di pranzo con un comunicato, nel quale si invoca l'intervento delle istituzioni e si preannunciano denunce. La società - si legge - non è stata tenera nei confronti di arbitro e VAR e ha formulato un atto d'accusa a Cairo, alludendo alla duplice veste di presidente del Toro e di editore.