Corriere di Bergamo tra Toloi e l'altro atalantino: "Chance per Pessina"

vedi letture

In prima pagina il Corriere di Bergamo riprende l'intervista rilasciata ieri da Rafael Toloi, l'ultimo arrivato in Nazionale, bravo a togliere il posto nei convocati a Gianluca Mancini. "Pronto per la mia Italia", il titolo scelto dal quotidiano, che poi si sofferma anche sull'altro atalantino impegnato con l'Italia: "Chance per Pessina".