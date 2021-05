Corriere di Bologna in taglio alto: "L'ultima con la Juve e Saputo in tribuna"

Il Bologna si appresta a sfidare la Juventus nell'ultimo turno di campionato. Sarà il giudice per la Champions League, ma avrà anche un obiettivo: raggiungere l'undicesimo posto in classifica dinanzi a patron Saputo. Lo scrive il Corriere di Bologna, che in prima pagina titola così: "L'ultima con la Juve e Saputo in tribuna".