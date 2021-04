Corriere di Torino: "Juve, contatto con l'Atletico per Morata. L'obiettivo è abbassare l'affitto"

Il Corriere di Torino sottolinea come Alvaro Morata sia al centro di riflessioni accurate. Lo spagnolo vorrebbe restare alla Juventus, sa già che se dovesse tornare all'Atletico Madrid poi dovrebbe anche trovare in tempi rapidi una nuova squadra. In tutto questo il club bianconero fa di conto e prova ad abbassare i costi. Pallino in mano alla Juve, dunque, che può decidere di interrompere dopo un solo campionato il progetto Morata-bis oppure chiedere all'Atletico di rivedere almeno parzialmente i termini d'accordo. Il che, tradotto, significa chiedere uno sconto agli spagnoli, non impossibile da ottenere considerando che così eviterebbero di dover affrontare un problema di mercato: possibile che Morata rimanga un'altra stagione in prestito alla Juve, probabile che l'Atletico accetti di abbassare l'affitto da 10 a 7-8 milioni.