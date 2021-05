Corriere di Torino: "Juve, Zidane e il taglio dell'ingaggio: CR7 può restare senza Champions"

vedi letture

I margini di manovra perché Cristiano Ronaldo dica addio alla Juve a fine stagione sono strettissimi, assicura il Corriere di Torino: in tempo di pandemia - sottolinea il quotidiano - è quasi impossibile trovare un club disposto a garantirgli lo stipendio attualmente percepito in bianconero. Un impegno che la stessa Juve, con ogni probabilità, non sarebbe più in grado di permettersi in caso di mancato accesso alla Champions. Trattenerlo a queste cifre appare complicato, a meno che CR7 non rinunci ad una fetta di ingaggio e che in panchina non arrivi Zidane, che fino a due mesi fa caldeggiava un suo ritorno al Real.