Corriere di Torino: "Kulusevski sfida la Dea per dimostrare alla Juve di aver fatto un affare"

vedi letture

Il figliol prodigo torna a casa, scrive il Corriere di Torino riferendosi a Kulusevski. Per il suo acquisto la Juve ha sborsato 25 milioni di euro a cui aggiungere nove di bonus. La Dea di certo ha fatto un affare passando all'incasso senza neanche avere il problema di dover sostituire un calciatore che non è mai stato parte della prima squadra. Pirlo adesso sembra avergli trovato la giusta posizione come esterno destro nel suo 4-4-2. Ora c'è l'Atalanta, che sfida per la prima volta da quando è alla Juve. Kulusevski è chiamato a dimostrare che sì, anche la Juve ha fatto l'affare, non solo l'Atalanta.