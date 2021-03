Corriere di Torino: "La Juventus si affida alle intuizioni di mister Pirlo"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "La Juventus si affida alle intuizioni di mister Pirlo". Il tecnico contro la Lazio ha schierato Danilo a centrocampo dopo gli infortuni che hanno dimezzato la rosa e, inizialmente, la reazione dei tifosi e degli addetti ai lavori è stata la stessa di Alessio Tacchinardi che molto onestamente ha ammesso di essere rimasto sconcertato. Pirlo non è stato fin qui un esordiente che tutto ad un tratto si è trasformato in un Bielsa, ma per dimostrare che ha agito di istinto proprio come piaceva fare ad Allegri, imbattibile in queste situazioni.