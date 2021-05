Corriere Fiorentino: "I viola chiudono in bruttezza. Finisce a 40 punti stagione delle delusioni"

vedi letture

Solo 0-0 per la Fiorentina sul campo del Crotone, un risultato scialbo che fotografa una stagione deludente per il club di Rocco Commisso. Il Corriere Fiorentino dedica spazio al tema in prima pagina: "I viola chiudono in bruttezza: finisce a 40 punti la stagione delle delusioni", si legge in taglio basso.