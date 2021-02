Gazzetta dello Sport: "Il Bologna dura un tempo. Ennesimo esame di maturità fallito"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica spazio a pagina 19 all'1-1 di ieri tra Bologna e Benevento. "Il Bologna dura un tempo. Ennesimo esame di maturità fallito" commenta il quotidiano. Nevicata al Dall'Ara, -2 come temperatura percepita, e tanti scivoloni in campo. Ed è un errore a costare il pari al Bologna, quello in uscita di Skorupski con il "Benevento si prende un pari meritatissimo, figlio di una gara in cui ha piantato le tende nel territorio-Bologna per almeno 50’ pieni di scalate. Il Bologna ha fatto del male all’inizio dei due tempi ma solo nel primo non ha sbagliato “sciolina”; le Streghe hanno fatto tanto e di più, coprendo gli spazi con rabbia e creandoseli poi con idee che hanno via via inabissato i ragazzi di Mihajlovic. Per il Benevento è la conferma che nessuno deve sottovalutare la banda-Inzaghi, fastidiosa quanto volete ma esperta, cingolata e con allegati colpi di classe, leggasi il tacco di Viola per l’1-1 su scivolone di Skorupski. Pippo, in due gare contro la squadra che lo esonerò, si è preso 4 punti: il coraggio non gli manca e la sua squadra ne è uno specchio fedelissimo. E il Bologna? L’ennesimo salto di qualità è fallito. La bella vittoria di Parma era un segnale al quale dare continuità, ma come spesso capita gli errori sottoporta diventano più pesanti del bel gioco creato".