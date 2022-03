Gazzetta: "Juventus, Morata può restare con lo sconto: serve però l'ok della FIFA"

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Juventus su Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe restare in bianconero se l'Atletico Madrid dovesse scendere a 25 milioni, 10 in meno rispetto a quelli pattuiti, per il suo riscatto. Il club di Agnelli punta ad una formula che permetta di spalmare la spesa almeno in due anni, se non proprio tre, l'onere del riscatto. La FIFA però ha introdotto una norma che prevede dal prossimo anno cambi di maglia solo su base annuale per le cessioni temporanee, ma ci sarà anche una sorta di fase transitoria. In ogni caso serve l'ok per l'operazione.