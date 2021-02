Il Corriere di Bologna: "Il mercato è un disastro. Ancora niente punta per Mihajlovic"

"Il mercato è un disastro. Ancora niente punta per Mihajlovic", titola stamane il Corriere di Bologna. Il Bologna chiude ancora una volta il suo mercato senza l’attaccante chiesto ormai da un anno e mezzo da Mihajlovic: la montagna ha partorito il topolino e alla voce centravanti al tecnico restano solo Palacio (farà 39 anni venerdì) e Barrow, che fin qui ha dimostrato le sue difficoltà nel ruolo. Il Bologna ha visto saltare ieri mattina la trattativa tra Niang e il Genoa e si è inserito. Nulla osta dal Rennes, prestito gratuito con eventuale diritto di riscatto a giugno — stessa formula che aveva fissato il Genoa — e a quel punto Mihajlovic ha avuto un contatto telefonico con Niang, suo giocatore già al Milan e al Torino: un colloquio che ha fatto emergere i dubbi del francosenegalese, desideroso di attendere il Saint-Etienne. Titubanze che hanno fatto andare Mihajlovic su tutte le furie (vista la fiducia concessa al giocatore, tradita al Torino) e addio scambio di documenti tra Bologna e Rennes.

Poi il difensore: sembrava fatta per Rugani, poi il silenzio rossoblù. Evidentemente è arrivato un no dal Canada, dato che il Bologna ha fatto sapere a Rugani, Juventus e Rennes di non poter chiudere l’operazione e alla fine lo ha fatto il Cagliari, con il giocatore che oggi farà le visite in Sardegna. Un disastro che il Bologna ha cercato di rintuzzare con un arrivo dell’ultimo minuto: Valentin Antov, difensore centrale bulgaro classe 2000 del Cska Sofia, che arriva in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza.