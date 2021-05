Il Giornale: "Atalanta, terzo anno da Champions. La Juve batte l'Inter e spera ancora"

Per il terzo anno consecutivo l'Atalanta si qualifica per la Champions League. Chi invece è in bilico, ma ancora in corsa, è la Juventus. Ed è proprio agli anticipi di orobici e bianconeri che dedica spazio in prima pagina Il Giornale oggi in edicola: "Atalanta, terzo anno da Champions. La Juve batte l'Inter e spera ancora".