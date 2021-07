Il Giornale: "Barella-Insigne: show Italia. Il sogno continua: semifinale"

Sulla prima pagina de Il Giornale in edicola quest'oggi c'è spazio per la Nazionale di Mancini, vittoriosa contro il Belgio: "Barella-Insigne: show Italia. Il sogno continua: semifinale" scrive il quotidiano. Una grande vittoria per 2-1 contro il Belgio (inutile il rigore di Lukaku a fine primo tempo) lancia l'Italia in semifinale. Ora la grande sfida con la Spagna.