Il Giornale: "Conte provocatore professionista. Agnelli ci casca e scorda l'eleganza"

L'edizione odierna de Il Giornale torna sul litigio tra Conte e Agnelli, definendo il tecnico un "provocatore professionista". Tagliente anche il giudizio sul patron bianconero: "Innanzitutto - si legge - sarebbe opportuno chiarire l'equivoco storico: lo stile Juventus è una balla inventata da qualche giornalista. La stile, in quanto eleganza del dire e del fare, apparteneva ai due Agnelli, Gianni e Umberto, il resto era ed è stato esattamente l'opposto". E ancora: "Quello che è accaduto a Torino, martedì sera, rientra nella maleducazione contemporanea, in principio c'è un vaffa day il resto segue di conseguenza. Andrea Agnelli è un tifoso, con il privilegio di essere anche il presidente del club per cui prova passione forte". Sono sufficienti le immagini per comprendere il "livello triviale" dei protagonisti dell'episodio, al quale si sarebbe dovuto rimediare "con le parole di scusa e chiarimento, invece né Conte e l'Inter, né Agnelli e la Juventus, hanno ritenuto opportuno chiudere il caso". Il quotidiano definisce inoltre "patetico" il tweet del club juventino che ha ricordato le venti finali alle quali la squadra si è qualificata, ricorrendo a una formula da lettera formale. "Roba piccola di grandi club e grandi cognomi", chiosa Il Giornale.