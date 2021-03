Il Giornale: "Juve, una vittoria per evitare che Ronaldo si trasformi da top a flop"

Il Giornale nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri al suo interno con questo titolo: "Juve, una vittoria per evitare che Ronaldo si trasformi da top a flop". La squadra di Pirlo non ha alternative e deve andare avanti in Champions League così come CR7 deve dimostrarsi decisivo come ha sempre fatto nella competizione europea più importante. Dovesse arrivare l'eliminazione Ronaldo direbbe addio a Madama che, per ora, passa da Cristiano, ma con lui in campo lo sviluppo deve passare e concludersi nella sua persona. Resta il dubbio sulla frenesia di segnare e sulla prova del 9 per CR9.