Il Giornale: "Pallate e turnover non sono da Toro e i tifosi vogliono la Ferragni come presidente"

Il Giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno al Torino. Contro il Milan si è vista una squadra in grande difficoltà mentale e tremebonda con la squadra che ha avuto problemi di approccio al match malgrado con Nicola sembrava averli superati. La formazione di mercoledì sera era chiaramente una 'squadra B' che non è all'altezza di quella titolare. Nemmeno l'Inter può permettersi di farlo, figuriamoci i granata: questi sono i giochi di prestigio di fine campionato. Tra i disperati tweet dei tifosi c'è chi domanda a Fedez se fosse possibile far acquistare il club da Chiara Ferragni che perlomeno sa far fruttare gli investimenti.