Il Giornale sulla volata Champions: "Atalanta, Milan e Juve: vincono tutti"

"Volata Champions, vincono tutti" scrive Il Giornale in prima pagina quest'oggi commentando i risultati del turno infrasettimanale della nostra Serie A. Dopo il successo del Napoli nell'anticipo, vittoria per 2-0 dell'Atalanta contro il Benevento, 7-0 del Milan in casa del Torino e successo della Juventus per 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Spera ancora la Lazio, 1-0 sul Parma. Situazione invariata per la lotta Champions.