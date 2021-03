Il Mattino: "DeLa e Andrea Agnelli, dalle liti al patto su fondi e diritti tv"

"DeLa e Andrea Agnelli, dalle liti al patto su fondi e diritti tv", titola oggi in taglio alto Il Mattino. Il quotidiano ripercorre le tappe di un rapporto ondivago, fatto di sfide sul campo e nelle aule della giustizia sportiva, ma che oggi vede i due presidenti fare fronte comune in Lega: no alla riapertura della trattativa con i Fondi, sì ai diritti televisivi per DAZN.