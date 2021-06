Il Mattino: "Ecco l'Austria dell'asso Alaba e del CT veneziano"

L'Italia sfiderà l'Austria agli ottavi di finale e Il Mattino descrive le potenzialità dei nostri prossimi avversari, abili a battere 1-0 l'Ucraina grazie al gol di Baumgartner, costretto poi ad uscire per un giramento di testa dopo un colpo preso in precedenza in uno scontro. Il loro tecnico è nato a Magonza, ma ha origini veneziane e per anni ha giocato in Bundes, raccogliendo pure due presenze con la Germania, prima di vivere la lunga esperienza sulla panchina dello Sturm Graz. La promessa della squadra è questo ragazzo, Baumgartner, centrocampista da 9 gol e 7 assist con l'Hoffenheim, mentre la stella è Alaba che ha vinto 28 trofei in 13 anni con il Bayern ed anno prossimo sarà al Real. Altri giocatori di qualità sono Arnautovic, Sabitzer, Lainer, Hinteregger e Dragovic.