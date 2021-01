Il Mattino: "Harakiri Napoli. Azzurri fragili caratterialmente. Pesa l'assenza di KK"

"Il Napoli fa un autentico harakiri: sconfitta clamorosa contro lo Spezia in rimonta e con il secondo gol preso in superiorità numerica con gli ospiti in dieci uomini". A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come per l'ennesima volta siano emersi i limiti della squadra di Gattuso, incapace di avere un rendimento costante: "Una formazione umorale che passa da prestazioni esaltanti come quella di Cagliari a altre totalmente da cancellare come questa contro lo Spezia".

A destare preoccupazione sono la fragilità caratteriale e i limiti di personalità. In campionato è già il quinto ko, il terzo casalingo e il primo contro una piccola: il risultato è che il Napoli è di nuovo fuori dalla zona Champions. Le assenze di Mertens e Osimhen, questa volta, hanno pesato eccome. Così come quella di Koulibaly: senza il senegalese, la linea a quattro si è fatta tagliare con troppa facilità.